Tarquinia - Incidente sull'Aurelia bis - Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118

Tarquinia – Auto cappotta con dentro coppia di anziani.

Incidente stradale in tarda mattinata a Tarquinia. Per cause da accertare, una macchina su cui viaggiava una coppia di anziani si è ribaltata sull’Aurelia bis all’altezza del km 2,700.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco per estrarre la coppia rimasta incastrata tra le lamiere.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale.

Sono intervenuti anche i sanitari del 118 per soccorrere la coppia.

2 febbraio, 2020