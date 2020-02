Viterbo - Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi del caso - Il traffico ha subito qualche rallentamento

Viterbo – Auto cappotta sulla Sammartinese.

Per cause ancora in corso di accertamento una macchina è andata a finire fuori strada ribaltandosi.

E’ successo a poca distanza dall’ospedale Belcolle.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

Il traffico ha subito qualche rallentamento per poter permettere al carro attrezzi di rimuovere l’auto dalla strada.

1 febbraio, 2020