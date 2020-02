Auto fuori strada, muore un ragazzo, altri tre feriti

Torino - Drammatico incidente, per il conducente non c'è stato nulla da fare

Condividi la notizia:











Torino – Auto finisce fuori strada, muore un ragazzo, altri tre sono rimasti feriti.

Tremendo incidente stradale a Bricherasio, comune della città metropolitana di Torino.

L’auto è finita fuori strada e il giovane alla guida è morto all’istante. Un passeggero è in gravi condizioni, trasportato in ospedale nel capoluogo, mentre gli altri due sono in condizioni meno gravi.

I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause dell’incidente.

Condividi la notizia:











1 febbraio, 2020