Caprarola – Auto da rimuovere, chiusa la Cassia Cimina all’altezza del chilometro 13.

Si tratta di una vettura finita fuori strada qualche giorno fa, per portare via la quale si rende necessario l’intervento di una ditta specializzata, dotata dell’apposito “ragno” per la rimozione.

Sul posto personale dell’Astral, che ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia fino alla fine dell’intervento, prima dello svincolo di Caprarola in direzione Ronciglione e prima dello svincolo per Ronciglione in direzione Viterbo.

Il traffico è deviato sulla provinciale che fa il giro del lago di Vico.

25 febbraio, 2020