Auto si schianta contro un palo, morto ragazzo

Fiumicino - Incidente mortale nella notte - Ferito gravemente un passeggero estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Condividi la notizia:











Fiumicino – Auto contro palo, morto ragazzo. Incidente mortale nella notte a Fiumicino, un giovane sui 25 anni ha perso la vita, ferito in modo grave il passeggero.

Per cause da accertare, la vettura è finita contro un palo, attorno alle 2,30, non molto distate dall’aeroporto Leonardo Da Vinci.

Per il conducente non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro occupante del mezzo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

Condividi la notizia:











10 febbraio, 2020