Bagnoregio protagonista di Eden con Licia Colò

Bagnoregio – Bagnoregio e il suo bellissimo paesaggio saranno raccontati in tv.

Il comune sarà infatti protagonista di Eden, programma condotto da Licia Colò. Lunedì 17 febbraio andrà in onda una puntata della trasmissione, alle 21,15 su La7, dal tema ‘modello Bagnoregio’.

Le riprese sono state fatte a novembre scorso. Due giorni di studio e racconto del territorio in cui la conduttrice aveva anche incontrato e intervistato il sindaco Luca Profili. Un incontro per raccontare il modello Civita e la visione di un futuro dove rendere il turismo sempre più sostenibile e puntare su una serie di interventi capaci di garantire l’aumento della permanenza sul territorio.

In quell’occasione grande soddisfazione era stata espressa dal sindaco Profili. “La partecipazione di Bagnoregio all’interno di una puntata di Eden è una promozione importante, che ci permette di entrare nell’immaginario collettivo di un vasto pubblico in tutta Italia – aveva detto il sindaco –. Nostro obiettivo è diventare sempre più forti nella comunicazione del nostro patrimonio e stiamo lavorando sull’organizzazione di migliori servizi per i turisti e per investire le risorse in entrata in politiche innovative per la qualità della vita della nostra comunità”.

15 febbraio, 2020