Bando “Ricerca e sviluppo di tecnologie”, nel centro di eccellenza c’è anche l’Unitus

Cultura - La struttura comprende 800 ricercatori e 400 assegnisti di cinque università statali del Lazio

Condividi la notizia:











Roma – La regione Lazio ha presentato questa mattina a Roma, nella sede di Lazio innova, i risultati del bando “Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale” e le prossime azioni in campo per il distretto tecnologico per i beni e le attività culturali del Lazio (Dtc Lazio).

Hanno partecipato all’evento, tra gli altri, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, l’assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Start-up e Innovazione della regione Lazio, Paolo Orneli, la prorettrice alle infrastrutture e strumenti per la ricerca di eccellenza dell’università La sapienza e coordinatrice del centro di eccellenza del Dtc Lazio, Maria Sabrina Sarto, e il presidente di Lazio Innova, Nicola Tasco.

Si tratta del secondo bando realizzato nell’ambito del Dtc Lazio, che mette a disposizione oltre 23 milioni di euro per finanziare progetti di innovazione tecnologica per la valorizzazione e lo sviluppo dei beni culturali del Lazio. Nella prima fase del bando, finanziata con oltre 3 milioni e mezzo di euro, la regione ha selezionato 49 progetti che coinvolgono 247 luoghi della cultura in tutto il Lazio: aree e parchi archeologici, complessi monumentali, ville, palazzi, abbazie, musei e gallerie, archivi e biblioteche. Ora si passa alla parte esecutiva: i progetti presentati dovranno essere sviluppati per essere ammessi alla seconda fase, finalizzata alla completa realizzazione delle iniziative, con l’impiego da parte della regione dei restanti 20 milioni di euro. Il Dtc del Lazio è finanziato dalla regione Lazio e dal ministero dell’Università e della Ricerca, con il supporto del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, con una dotazione complessiva di 41,7 milioni.

Nel quadro del Dtc Lazio, con il primo bando, è stato istituito un centro di eccellenza che comprende 800 ricercatori e 400 assegnisti di cinque università statali del Lazio (Sapienza università di Roma, università degli Studi Roma Tre, università di Tor Vergata, università degli studi della Tuscia, università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale) e dei centri di ricerca di Cnr, Enea e Infn: la più grande aggregazione di competenze del settore in Europa.

Il centro di eccellenza si rivolge a imprese, studenti, titolari di beni culturali e altri organismi di ricerca e formazione che operano nel settore dei beni e delle attività culturali attraverso progetti innovativi, per sviluppare le enormi potenzialità di un patrimonio culturale unico al mondo e promuovere la nascita di nuove professioni nel settore delle tecnologie dei beni culturali e la realizzazione di nuovi progetti di ricerca attraverso laboratori dedicati. Ha avviato la sua attività con l’assegnazione di 190 borse di studio agli studenti di 10 master di I e II livello e con l’attivazione di 14 corsi di alta formazione, 3 corsi online (Mooc) con oltre 20mila iscritti e 5 corsi di apprendimento permanente per le imprese.

La seconda fase di attività del centro di eccellenza prende ora il via con un nuovo bando con 4,5 milioni di euro destinati a “Progetti per il capitale umano” e “Progetti di ricerca sviluppo e innovazione”, che è stato illustrato durante l’evento di oggi. L’iniziativa è un invito a presentare progetti al centro di eccellenza, rivolto a imprese, titolari di istituti e luoghi della cultura, studenti, organizzazioni ed enti di ricerca e formazione che operano nel settore dei beni e delle attività culturali.

Condividi la notizia:











11 febbraio, 2020