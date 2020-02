Viterbo - Intervento dei vigili del fuoco in strada Fagianello

Viterbo – Baracca in fiamme.

Intervento dei vigili del fuoco di Viterbo per una baracca in fiamme in strada Fagianello, una traversa di strada Filante.

I pompieri sono entrati in azione per l’incendio di una baracca.

Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito, anche perché i locali sarebbero risultati disabitati.

Da accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.

5 febbraio, 2020