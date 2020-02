Troppo il Bari per la Scarabeo, l’andata di coppa è dei pugliesi

Sport - Volley - I biancorossi espugnano 1-3 un Palasmargiassi in sold out - Al ritorno al Civita Castellana servirà un miracolo

SCARABEO CIVITA CASTELLANA 1-3 M2G GROUP BARI (25-18, 23-25, 20-25, 22-25)

Civita Castellana: Monti 4, Di Felice 14, Ferrini 11, Sacripanti 11, Piscopo 9, Fabbio 5, Bortolini, Carofiglio 1, Scopetti, Gemma, Pollicino, Petri 2, De Leo, Mezzanotte. All. Grezio

Bari: Longo 3, Di Florio 11, Anselmo 13, Grassano 16, De Tellis 5, Persoglia 14, Rinaldi, De Gennaro, Petruzzelli 2, Giorgio 2, Indellicati. All. Iaia

Arbitri: Rossi di Napoli e D’Argenio di Avellino.

Civita Castellana – (a.c.) – Davanti a un Palasmargiassi pieno come non mai, la M2g Group Bari conquista una preziosissima vittoria per 1-3 nella gara d’andata dei quarti di finale di coppa Italia di serie B.

Una partita splendida, con una cornice di pubblico altrettanto entusiasmante, regala un sabato di grande pallavolo per gli appassionati di Civita Castellana. Ma il tifo sugli spalti non basta ai ragazzi di coach Grezio per piegare la corazzata Bari.

Nonostante l’assenza di Matej Cernic, out per infortunio, la M2g gioca con un carattere eccezionale e riesce a recuperare l’iniziale vantaggio della Scarabeo, che si era aggiudicata il primo set 25-18, trascinata dai muri di un sontuoso Piscopo.

Chiave del match è il secondo game, in cui i baresi strappano un 23-25 d’orgoglio, dopo che Civita Castellana, sulle ali dell’entusiasmo, era riuscita a riportarsi sul 20-20.

Il terzo set vede la M2g in controllo quasi sempre e sul 20-25 si va al cambio di campo. Tutto per tutto Scarabeo nel quarto parziale, con i civitonici che riescono a portarsi in vantaggio a più riprese. Ma ancora una volta il Bari trova le risorse mentali per non disunirsi, mentre i padroni di casa infilano qualche errore di troppo. E così alla fine il parziale di 22-25 regala il successo per 1-3 ai biancorossi.

La Scarabeo ora avrà bisogno di una vera e propria impresa: il 12 febbraio a Bari dovrà vincere 3-0 o 4-1 (compreso il golden set) per passare il turno. Ma Fabrizio Grezio preferisce non farsi illusioni: “Non stiamo attraversando un buon momento – spiega l’allenatore rossoblù – e questa coppa ci ha assorbito tantissime energie. L’obiettivo primario resta vincere il girone e qualificarci ai playoff per la promozione, quindi dobbiamo pensare anzitutto a quello”.

3 febbraio, 2020