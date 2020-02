Belli 1967 contro Faenza al PalaMalè

Sport - Basket - Impegno molto difficile per il team che, in questo sabato pomeriggio alle 19, attende la seconda forza del girone sud di serie A2

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Impegno molto difficile per la Belli 1967 Landscape che, in questo sabato pomeriggio alle 19, attende al PalaMalè la visita della E-Work Faenza, seconda forza del girone sud di serie A2 di basket alle spalle della capolista Campobasso che però ha una gara in più.

Le faentine hanno ottenuto trenta punti con quindici vittorie a fronte di sole tre sconfitte, due delle quali arrivate nelle prime tre giornate di campionato contro Umbertide e Campobasso, hanno l’attacco più prolifico del girone come media punti con quasi 72 per gara, un allenatore di grandissima esperienza e palmares come Paolo Rossi e un roster profondissimo, in cui spicca il nome di Simona Ballardini, protagonista per tante stagioni ai massimi livelli con le società più importanti d’Italia.

Il suo contributo va ben al di là dei quasi nove punti per gara ed è fatto di leadership, esperienza e carisma. Del resto a garantire una buona dote di punti ci pensano altre giocatrici, a cominciare dalla ex viterbese Greta Brunelli (quasi 12 punti di media), proseguendo con la pivot Serena Soglia (11,7 punti e oltre 6 rimbalzi per la giocatrice classe 2000), l’altra lunga Lucia Morsiani (9.2 punti e quasi 5 rimbalzi) e la guardia Federica Franceschelli (9,6 punti ma anche 2,8 assist che rappresentano il top per le faentine). Le rotazioni sono molto ampie (ben nove giocatrici sopra i 10 minuti di media ma nessuna sopra i 27 minuti) e i punti deboli praticamente assenti per un team che punta senza mezzi termini alla promozione con conseguente ritorno nel massimo campionato nazionale.

Sarà quindi un test davvero complicato quello che attende la Belli 1967, reduce da una settimana di stop causa esclusione dal campionato dell’Athena Roma; prima di questo break erano arrivate tante buone prestazioni, molti complimenti ma pochi punti per le ragazze gialloblù che cercheranno di dare il massimo anche in questa occasione per cercare di portare a casa la vittoria.

Per tentare l’impresa, però, coach Carlo Scaramuccia non potrà contare su Rossana Boccalato, costretta allo stop dopo un infortunio al naso in allenamento, e non avrà nemmeno Agnese Bevolo, assente ormai da qualche settimana. La buona notizia è rappresentata però dal rientro del capitano Lorenza Spirito, le cui qualità in cabina di regia saranno di certo molto preziose.

La palla a due del match tra Belli 1967 Landscape ed E-Work Faenza è prevista alle 19, la direzione di gara sarà affidata ai signori Umberto Giambuzzi di Ortona (CH) e Fulvio Grappasonno di Lanciano (CH) e l’ingresso al PalaMalè sarà gratuito, come per tutte le gare casalinghe delle gialloblù

21 febbraio, 2020