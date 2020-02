Belli 1967, il cuore non basta

Sport - Pallacanestro - Contro la Nico basket le viterbesi giocano alla pari ma chiudono sul 48-55

Condividi la notizia:











Belli 1967 Landscape Viterbo – Nico basket Femminile Pistoia 48-55.

VITERBO: Martin 8 (1/3,2/8), Grimaldi 3 (0/1,1/4), Veinberga 13 (2/4,3/10), Boccalato 1 (0/3,0/1), Patanè (0/4), Cirotti ne, Cutrupi 10 (4/8), Pasquali (0/1 da tre), Stoichkova 13 (5/9,1/3), Bertollini ne, Ricci ne, Scordino ne.

Allenatore: Scaramuccia.

PISTOIA: Nerini (0/1), Perini 13 (2/7,2/5), Lazzaro 2 (1/4,0/1), Innocenti 7 (0/1,2/5), Puccini 2 (1/1), Giari 2 (1/2,0/2), Pochobradska 19 (7/10,1/2), Giglio Tos 5 (0/2,1/4), Mariotti ne, Pappalardo 5 (2/8,0/4).

Allenatore: Andreoli.

Arbitri: Alessandra Ricci e Angelica Marconi.

Note: Tiri liberi Belli 1967 3/9, Nico Basket 9/14. Rimbalzi Belli 1967 37 (Cutrupi 10), Nico Basket 47 (Pochobradska e Pappalardo 10). Parziali 10’ (11-16), 20’ (24-22), 30’ (40-40). Nessuna giocatrice uscita per 5 falli.

Una Belli 1967 mai doma combatte fino alla sirena prima di arrendersi alla Nico basket Pistoia, in un match valido per il campionato di serie A2 di basket femminile.

Difficile chiedere di più a un quintetto presentatosi senza le infortunate Spirito e Bevolo, con Cirotti in panchina solo per onor di firma e Grimaldi recuperata all’ultimo momento, eppure capace di duellare ad armi pari con la quarta forza del girone e di sfiorare un successo che sarebbe stato prezioso per la corsa salvezza.

Viterbo trova la via del canestro nella prima azione con Stoichkova ma poi si blocca e rimane a secco per molti minuti. Pistoia, al contrario, inizia piano sbagliando i primi tiri ma poi approfitta di qualche disattenzione difensiva delle gialloblù e mette la freccia, costringendo la panchina di casa a chiamare timeout sul 2-6 dopo quattro minuti di gioco.

L’inerzia rimane nelle mani delle toscane e quando Pochobradska sgancia la tripla il punteggio dice 2-10, con Viterbo senza punti realizzati da ben sei minuti. Come se non bastasse, la Belli 1967 raggiunge rapidamente il bonus e così la Nico basket può capitalizzare anche i frequenti viaggi in lunetta per scappare in modo deciso (2-14). Ci vuole una tripla di Martin a ridare ossigeno alle ragazze di Scaramuccia e con i punti torna anche la fiducia, così Veinberga imita pochi secondi dopo la compagna e Stoichkova sgancia un’altra bomba una volta entrati nell’ultimo minuto del primo parziale, riportando Viterbo ampiamente in partita (11-14).

Il secondo periodo regala agli spettatori un inizio determinato della Belli 1967 che si concretizza in un break di 5-0 favorito anche dal pressing a tutto campo. Stoichkova è ispirata e riporta in vantaggio il quintetto di casa sul 18-17 ma qualche errore di troppo impedisce alla Belli di scappare via ed anzi sono le pistoiesi a sbloccarsi e mettere nuovamente la freccia (18-21). Si combatte in ogni azione e la Belli 1967, pur con rotazioni ridotte dalle assenze, non si tira certo indietro, trovando con Cutrupi l’ultimo canestro del primo tempo che vale il 24-22 della pausa lunga.

L’avvio di terzo periodo è di marca gialloblù con un paio di bei canestri di Veinberga e Stoichkova, coach Scaramuccia ha sul parquet un quintetto altissimo per contrastare la fisicità delle ospiti e con la zona prova a disturbare tutte le linee di passaggio del Nico Basket che trova da Perini la tripla del riavvicinamento sul 33-31. La mossa del tecnico gialloblù paga buoni dividendi con il passare del minuti, alcuni recuperi scatenano il contropiede con Stoichkova a far valere tutta la sua velocità e il suo atletismo. La gara è equilibratissima e Perini sugella il pareggio quasi allo scadere del parziale con un’altra tripla molto pesante che punisce la difesa viterbese.

L’esperienza di Perini e Pochobradska si fa sentire nel dare tranquillità alle pistoiesi e dalle mani della lunga ceca arrivano anche i canestri del 42-47 che obbliga la panchina di casa a chiamare un nuovo timeout. La stanchezza però si fa sentire nelle fila delle padrone di casa, Innocenti segna il canestro pesante del 48-55 a poco meno di due minuti dalla fine e quando il tentativo di Veinberga a 53” dalla sirena si spegne sul ferro, si spengono anche le speranze della Belli 1967 che prova a lottare fino alla fine ma senza più energie.

Condividi la notizia:











9 febbraio, 2020