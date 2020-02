Benessere cerebrale, bene l’incontro con Stefano Del Gracco

Salute - Se ne è parlato l'8 febbraio nella sede dell'associazione La Piuma di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Strategie per mantenere i nostri neuroni e l’organismo intero efficienti e in buona salute fino a tarda età, ossia la neurobiologia del benessere cerebrale.

Di questo si è parlato l’8 febbraio nella sede dell’associazione La Piuma Viterbo – Percorsi Riabilitativi Aps in via della Mazzetta 2A.

Stefano Del Gracco, neurologo romano con oltre 30 anni di esperienza nel campo della riabilitazione neurologica, ha presentato a soci e simpatizzanti dell’associazione una interessante ricerca sui fattori che secondo la scienza contribuiscono a mantenere giovane il nostro cervello, a facilitarne la riparazione e la rigenerazione.

Elementi favorevoli sono sicuramente vivere in un ambiente ricco di stimoli, mantenere la curiosità e l’apertura a nuove esperienze di apprendimento (come imparare a ballare, imparare una lingua straniera o ad usare uno smartphone), muoversi molto, mangiare senza eccessi, coltivare interessi come partecipare ad attività associative o gruppi.

Ma anche mantenere una buona dentatura e masticare bene, così come curare l’igiene del sonno, sono fattori che la scienza ha messo in relazione con il benessere del nostro cervello.

E non è mai troppo tardi per migliorare le nostre abilità cognitive dato che la scienza ormai ha dimostrato che i neuroni continuano a rigenerarsi fino alla tarda età se si vive nelle condizioni ottimali indicate da Del Gracco. Questi e molti altri contenuti gratuiti sono a disposizione dei soci della Piuma Viterbo Aps.

La Piuma Viterbo Aps

10 febbraio, 2020