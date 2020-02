Bianchi talismano, con lui in campo la Viterbese non perde quasi mai

Sport - Calcio - Serie C - Nelle 14 partite in cui il giovane esterno è stato utilizzato la squadra laziale ha ottenuto sette vittorie, quattro pareggi e due sconfitte con una media punti altissima

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Edoardo Bianchi non perde quasi mai.

Con lui in campo la Viterbese ha una media altissima di 1,79 punti a partita.

In campionato l’esterno ha collezionato 14 presenze, sette da titolare e sette da subentrato, per un totale di 509 minuti. E in queste occasioni il bottino della squadra laziale parla di sette vittorie, quattro pareggi e due sole sconfitte.

Tra i giocatori in rosa con almeno dieci presenze l’ex Bari è quello con i risultati migliori e oltre alle buone prestazioni sul rettangolo verde si può fregiare del titolo di talismano gialloblù.

Nato nel ’99 e alla stagione d’esordio tra i professionisti, il giovane è seguito in questa speciale classifica da Salvatore Molinaro (19 presenze con nove vittorie, tre pareggi, sette sconfitte e una media punti di 1,50), mentre l’unico imbattuto è Matteo Biggeri, in campo solo alla prima giornata nel match contro la Paganese giocato al Rocchi e terminato 2-1.

Da allora è passata una vita e attualmente la squadra di Antonio Calabro si trova al nono posto in classifica a +23 dalla retrocessione diretta e +9 dalla zona playout. I 42 punti della quota salvezza sono molto vicini: per ottenerli mancano due vittorie e un pareggio e sul campo della Vibonese, domenica pomeriggio, arriverà la prima occasione di avvicinare ancora il primo traguardo stagionale.

La squadra, intanto, ha ripreso ad allenarsi e dopo il giorno di riposo si è ritrovata ieri pomeriggio al Rocchi dove oltre ai soliti assenti mancava anche Francesco De Giorgi, che ha usufruito di una giornata di permesso. A parte, invece, Emmanuel Besea.

