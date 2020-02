“Bidelli con falsi titoli e diplomi, una trentina di casi sospetti”

Viterbo - Di Russo (Flc Cgil): "Riunione convocata dal provveditorato con i dirigenti per sollecitare controlli da parte delle scuole"

Viterbo – Diplomi falsi, rilasciati illegittimamente da alcune scuole. O anche corsi e titoli mai sostenuti o conseguiti.

Un fenomeno di portata nazionale che potrebbe aver coinvolto anche Viterbo. L’ufficio scolastico provinciale ha convocato i dirigenti di tutte le scuole della provincia, giovedì scorso, per metterle in allerta e sollecitare controlli.

“Si pensa a una trentina di casi sospetti, che andranno monitorati – spiega Giuseppe Di Russo, di Flc Cgil -. Qualche licenziamento c’è già stato. A quanto mi risulta, più per titoli aggiuntivi che non risultano in possesso di chi li ha dichiarati, che non per diplomi falsi”. Il fenomeno interesserebbe, per lo più, bidelli e il cosiddetto personale Ata: amministrativo, tecnico e ausiliario.

Nel mirino le graduatorie di validità triennale stilate dal 2017 per le assunzioni di personale a tempo determinato. L’inserimento dei candidati avviene attraverso l’assegnazione di punteggi per titoli. All’atto della domanda sono sufficienti autocertificazioni e i controlli vengono fatti, ma non sono immediati. Nei casi registrati in altre regioni erano in genere scuole paritarie campane a rilasciare illecitamente diplomi di qualifica professionali. Se dovesse emergere che qualcuno ha fatto il furbo anche a Viterbo, adoperandosi per avere titoli di studio taroccati in modo da farsi assumere, scatterà il licenziamento.

“È obbligatorio – spiega Di Russo -. Nel caso la scuola o l’ufficio scolastico provinciale si accorgano di documentazione rilasciata in modo illegittimo, l’assunto decade dalla sua posizione proprio perché l’assunzione è viziata e non poteva essere fatta. Al momento non mi risultano decine e decine di licenziamenti. Si è ipotizzata una trentina di casi ma andranno fatte verifiche per essere certi che il personale assunto non fosse in regola e quindi, in tal caso, licenziare. La riunione di giovedì serviva proprio a questo: invitare le scuole a fare attenzione“.

24 febbraio, 2020