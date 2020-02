Bisceglie, Rende e Rieti, per la Viterbese tre gare da non fallire

Sport - Calcio - Serie C - I gialloblù incontreranno, nell'ordine, terzultima, penultima e ultima in classifica con l'obiettivo di fare il maggior numero di punti possibili stando attenti alle insidie

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Bisceglie, Rende e Rieti sono terzultima, penultima e ultima in classifica.

La Viterbese le affronterà proprio in quest’ordine tra domani e le prossime due domeniche.

Saranno tre incontri da non fallire per la squadra di Antonio Calabro, che dopo il ko col Potenza ha dato una scossa all’ambiente parlando di corsa alla salvezza. Dimenticare i playoff e portare a casa il prima possibile sette punti: questo in poche parole il pensiero dell’allenatore salentino, deluso per la prestazione di domenica e concentrato al massimo sui prossimi incontri ravvicinati.

Si partirà domani al Ventura di Bisceglie e si proseguirà tra domenica primo marzo al Razza di Vibo Valentia contro il Rende e domenica 8 marzo al Rocchi col Rieti. Il tutto lungo 12 giorni in cui la squadra laziale sarà chiamata a tornare quella di gennaio, unico mese stagionale chiuso da imbattuta e in cui sono arrivate alcune delle prove più convincenti della nuova gestione tecnica.

Al di là dell’oggettivo divario in classifica, per la Viterbese si tratterà di incontri pieni di insidie contro squadre meno attrezzate ma che metteranno in campo tutta la foga agonistica di chi non ha nulla da perdere. I nerazzurri di Gianfranco Mancini, per fare l’esempio più immediato, hanno vinto solo tre gare in stagione con l’unica gioia casalinga arrivata il 22 gennaio proprio col Rende. Va da sé che la necessità pugliese sarà quella di fare punti così come quella delle altre due avversarie allenate da Pino Rigoli, ex freschissimo in casa gialloblù e Bruno Caneo, tornato in sella in un turbinio di cambi in panchina che in casa amarantoceleste prosegue senza soluzione di continuità.

Vanno avanti in maniera più lineare, invece, gli allenamenti dei leoni che ieri mattina si sono ritrovati alla Palazzina per il primo dei due allenamenti che anticiperanno la partenza di oggi pomeriggio. A fare notizia, molto più degli esercizi atletici, la riunione tra staff e squadra iniziata alle 9,30 e andata avanti fino alle 11,30 per un dibattuto prolungato e probabilmente anche costruttivo. Stamani andrà in scena la rifinitura di cui non farà parte Emmanuel Besea, ancora acciaccato dopo la botta di domenica e che potrebbe non partire assieme ai compagni.

Serie C – girone C

28esima giornata

mercoledì 26 febbraio

S. Leonzio – Casertana

Picerno – Catania

Avellino – Paganese

Vibonese – V. Francavilla

Teramo – Potenza

Cavese – Rende

Bisceglie – Viterbese

Ternana – Bari

Catanzaro – Reggina

Monopoli – Rieti

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 63 27 19 6 2 51 17 34 Bari 55 27 15 10 2 49 20 29 Monopoli 51 27 16 3 8 37 21 16 Ternana 49 27 14 7 6 34 23 11 Potenza 49 27 14 7 6 33 23 10 Catanzaro 42 27 12 6 9 40 32 8 Teramo 40 27 11 7 9 29 29 0 Catania 38 27 10 8 9 34 36 -2 V. Francavilla 37 27 9 10 8 36 32 4 Vibonese 35 27 8 11 8 44 33 11 Viterbese 35 27 10 5 12 36 37 -1 Paganese 34 27 8 10 9 34 32 2 Avellino 34 27 9 7 11 30 36 -6 Cavese 34 27 8 10 9 22 33 -11 Casertana 31 27 6 13 8 32 33 -1 Picerno 29 27 7 8 12 26 33 -7 S. Leonzio 22 27 5 7 15 26 43 -17 Bisceglie 19 27 3 10 14 19 36 -17 Rende 17 27 3 8 16 18 47 -29 Rieti 12 27 4 5 18 27 61 -34

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara, Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

25 febbraio, 2020