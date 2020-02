Bomba contro la macchina di Santa Rosa, ridotta la pena a Illarionov

Corte d'assise d'appello - Da 6 a 4 anni - Il 26enne nel 2015 tirò un ordigno durante il trasporto

Viterbo – Lanciò un fumogeno contro la Macchina Santa Rosa, condannato a quattro anni. È successo il 3 settembre 2015, poco dopo la partenza a San Sisto. Nel 2018, tre anni dopo, nell’abitazione la polizia ritrovò nitrato di potassio, tre chili, miccia, fertilizzante e manufatti infiammabili.

Oggi la condanna per Deniss Illarionov, 26enne lettone, a quattro anni di reclusione dalla Corte d’assise d’appello di Roma per fabbricazione e detenzione di materiale esplodente e violazione della legge sulle armi, come riporta l’Ansa.

La sentenza è arrivata attorno a mezzogiorno.

Inizialmente a Viterbo la Corte d’assise lo aveva condannato a sei anni lo scorso giugno. Era stato processato per strage e violazione della legge sulle armi, riqualificando poi i reati con la stessa indicazione attuale.

Al 26enne sono state concesse le attenuanti generiche, da qui la riduzione di pena.



25 febbraio, 2020