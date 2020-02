Bonifica del fosso del Rigomero, raccolta una quantità industriale di rifiuti

Vetralla - Il Comune ringrazia i volontari di Clean up e l'azienda Tekneko che si sta occupando dello smaltimento

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Uno straordinario intervento di bonifica avvenuto nei giorni scorsi presso il fosso del Rigomero in una ampia area verde boschiva straordinaria, da visitare ed esplorare, sulla strada provinciale Vetrallese tra Vetralla e Viterbo.

Il fosso, che presenta vie scavate a mano dagli Etruschi nel tufo, è stato da tempo bersaglio della inciviltà umana. La nostra amministrazione ha accolto ben volentieri la richiesta di Clean up, la quale, in collaborazione con l’azienda ecologistica, le guardie ecozoofile di Viterbo, la società Tekneko responsabile della raccolta rifiuti urbani del comune di Vetralla e con i molti volontari che si sono resi disponibili, è intervenuta raccogliendo quantità industriali di rifiuti abbandonati.

Già questa mattina, l’azienda Tekneko ha provveduto al graduale smaltimento dei rifiuti. L’amministrazione comunale vuole ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno partecipato attivamente, a testimonianza che la collaborazione è un valido strumento di successo per ogni tipo di iniziativa volta a sensibilizzare le coscienze.

La nostra amministrazione è sempre in prima linea per promuovere iniziative finalizzate alla salvaguardia dei territori, incentivando la cooperazione tra associazioni, preziose realtà del nostro territorio, senza le quali spesso non si riuscirebbe ad effettuare interventi a largo spettro.

Un grazie alla azienda Tekneko che con tempestività e professionalità ha messo a disposizione mezzi e uomini per la riuscita di questo straordinario intervento di bonifica.

Comune di Vetralla

4 febbraio, 2020