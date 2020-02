Sport - Calcio - Serie A2 - Al PalaCus passa la squadra romana che vince 8-5 - Qualche polemica tra i viterbesi per la mancata espulsione di Garcia

Viterbo – (s.s.) – Brutto stop per l’Active network.

Lo scontro playoff va all’Italpol e per gli arancioneri è un ko che scotta.

Al PalaCus la squadra romana vince 8-5, stacca di tre punti quella viterbese e si porta al terzo posto in solitaria.

Bello e divertente il match di sabato, con gli uomini di casa che segnano due volte con Lamedica e Quintairos e una volta con Lepadatu, tentano più volte di allungare ma non riescono a trovare il colpo decisivo.

Qualche attenuante arriva dall’assenza di Davì per squalifica e da un episodio che ha provocato qualche protesta da parte della squadra allenata da Ceppi: la mancata espulsione di Garcia, solo ammonito per l’atterramento Lamedica lanciato a tu per tu col portiere.

Smaltita la delusione per l’Active network la corsa ai piani alti riprenderà sabato prossimo sul parquet della Tombesi Ortona. Contemporaneamente l’Italpol farà visita alla Torfit Castelfidardo mentre il Cobà, sconfitto dal Fuorigrotta e sceso al quarto posto, ospiterà il Buldog Lucrezia.

24 febbraio, 2020