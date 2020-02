Buon esordio per il Castiglione Volley

Sport - Pallavolo - Ha fatto la sua prima uscita in gare ufficiali con le squadre di Mini Volley e Under 12 in un torneo organizzato dalla società orvietana AZ Zambelli presso il PalaPapini di Ciconia

Castiglione in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Finalmente il tanto atteso momento del debutto è arrivato.

Ieri pomeriggio, infatti, la Castiglione Volley ha fatto la sua prima uscita in gare ufficiali con le squadre di Mini Volley e Under 12 in un torneo organizzato dalla società orvietana AZ Zambelli presso il PalaPapini di Ciconia (Orvieto).

Le squadre della società castiglionese sono state seguite sul campo dal Presidente Giuliana Tardani, dal Responsabile Tecnico Mirko Sganappa e dai collaboratori Fabio Bonino e Andrea Roticiani.

Durante l’evento c’è stato spazio anche per vedere all’opera i bambini del super mini volley, i piccolissimi che iniziano proprio ora ad avvicinarsi al mondo della pallavolo.

Il direttivo della Castiglione Volley è rimasto molto soddisfatto non solo del livello tecnico espresso durante la manifestazione ma anche e soprattutto della disciplina e dell’educazione mostrata dai giovani atleti nell’approcciarsi per la prima volta con un contesto agonistico.

La partecipazione a questo torneo segna un momento importante per la neo costituita società, rapprensentando il ritorno alle competizioni ufficiali del movimento pallavolistico castiglionese dopo anni di assenza.

Il direttivo della Castiglione Volley

17 febbraio, 2020