Calabro: “Centrocampo decimato, reagiremo alle difficoltà con organizzazione e cuore”

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Emergenza totale in casa Viterbese.

Il centrocampo è ridotto ai minimi termini e gli infortuni continuano ad aumentare.

Oltre ai lungodegenti De Falco, Palermo, Corinti, Sibilia e Bezziccheri in settimana sono arrivati nuovi problemi con Besea a mezzo servizio, Simonelli influenzato e Antezza colpito da dolori alla schiena. In attacco, invece, oltre all’assenza sicura di Volpe si è unita quella probabile di Tounkara.

La situazione all’antivigilia del match contro la Vibonese è ai confini del tragico ma Antonio Calabro non fa drammi e guarda a domenica con determinazione.

“Tra febbre e traumi non è stata una settimana perfetta – ammette l’allenatore –. Il centrocampo è decimato ma il nostro dna rimane sempre lo stesso con affiatamento tra giocatori, organizzazione e cuore, che nelle difficoltà viene fuori. Anche stavolta dovremo dare intensità alla manovra e cercare di reagire alle difficoltà. L’entusiasmo degli ultimi risultati non deve sfociare nella superficialità.

La Vibonese? Non vince da nove partite e le ultime tre in casa le ha perse, la maggior parte non meritando. E’ una squadra che gioca col 4-3-3, ha una propria identità e già all’andata ci ha messo in grossa difficoltà. Sarà una trasferta molto insidiosa e per forza di cose qualcuno che ha avuto problemi stringerà i denti. Giovani contati? Porteremo due Berretti che ci potranno tornare utili, dall’inizio o a partita in corso. Anche Vitali è un under e ci dà garanzie”.

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 16 febbraio

Teramo – Monopoli (sabato)

Vibonese – Viterbese

Catanzaro – Casertana

Catania – Reggina

Bisceglie – S. Leonzio

Avellino – Cavese

Bari – Picerno

Potenza – Rende

Paganese – Rieti

Ternana – V. Francavilla

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 59 25 18 5 2 48 17 31 Bari 51 25 14 9 2 45 19 26 Ternana 48 25 14 6 5 34 21 15 Monopoli 48 25 15 3 7 34 20 14 Potenza 45 25 13 6 6 28 20 8 Catanzaro 41 25 12 5 8 39 27 12 Teramo 37 25 10 7 8 27 26 1 Catania 36 25 10 6 9 34 36 -2 Viterbese 35 25 10 5 10 33 31 2 Cavese 32 25 8 8 9 21 32 -11 V. Francavilla 31 25 7 10 8 30 32 -2 Paganese 31 25 7 10 8 31 28 3 Casertana 30 25 6 12 7 30 30 0 Avellino 30 25 8 6 11 29 36 -7 Vibonese 29 25 6 11 8 39 30 9 Picerno 26 25 6 8 11 25 30 -5 Bisceglie 19 25 3 10 12 19 34 -15 Rende 16 25 3 7 15 16 44 -28 S. Leonzio 16 25 3 7 15 24 43 -19 Rieti 12 25 4 5 16 26 56 -30

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

14 febbraio, 2020