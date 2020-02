Calabro: “Dimentichiamoci i playoff, pensiamo a salvarci!”

Sport - Calcio - Serie C - Dopo il ko col Potenza l'allenatore è amareggiato e ridimensiona drasticamente l'obiettivo della Viterbese

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Antonio Calabro è deluso e non fa nulla per nasconderlo.

La Viterbese è stata sconfitta dal Potenza e l’allenatore è preoccupato non tanto per il secondo ko di fila, quanto per il modo in cui è arrivato.

Al Rocchi, infatti, la prestazione delle due squadre è stata diametralmente opposta: da un lato gli ospiti in campo senza under, con sette undicesimi dei titolari presenti anche nella rosa della passata stagione e molto più abituati a reggere le continue pressioni del campionato, dall’altra la squadra laziale con poche idee, errori ripetuti anche nei passaggi più elementari e l’impressione che più di un elemento stesse giocando per sé e non al servizio del gruppo.

Una situazione che l’allenatore salentino ha provato a spiegare nel corso dell’immediato postpartita.

“Siamo partiti bene e nel primo quarto d’ora abbiamo avuto due buone occasioni – spiega Calabro -. Sul gol subito ci siamo spenti e non c’è stata quella reazione che molto spesso la nostra squadra riesce ad avere dopo lo svantaggio. Siamo andati in confusione e abbiamo sbagliato tante cose semplici a livello tecnico. Abbiamo provato a cambiare la partita già alla mezz’ora inserendo Simonelli, non perché Bianchi stava giocando male ma perché avevo bisogno di altre caratteristiche. Nella ripresa siamo riusciti a riaprirla ma il gol subito dopo ci ha tagliato le gambe“.

Il 2-1 di Volpe è arrivato al 75′ e il 3-1 di Ricci quattro minuti più tardi. La marcatura dell’ex Matera, unita alla doppietta di Murano, ha sancito la sconfitta che secondo le parole del tecnico ridimensiona in maniera drastica l’obiettivo della Viterbese.

“Dimentichiamoci i playoff e pensiamo a salvarci – conclude l’allenatore – perché se giochiamo come oggi (ieri, ndr) non penso che facciamo sette punti da qua alla fine. In settimana alla squadra ho detto di avere un sogno comune e cercare di realizzarlo tutti insieme: può darsi che questo ci abbia un po’ imborghesito. Ora dobbiamo affrontare le due trasferte consecutive con l’obiettivo di arrivare alla salvezza il prima possibile“.

Impegnata mercoledì a Bisceglie e domenica a Rende, per la squadra gialloblù non ci sarà riposo col ritorno in campo per gli allenamenti previsto per oggi. Sicuro assente nelle due trasferte, oltre a Tounkara che salterà almeno la prima per via dell’espulsione rimediata ieri, Besea. Per il centrocampista una brutta botta durante un contrasto di gioco e almeno dieci giorni di stop.

Samuele Sansonetti

La cronaca del match: Viterbese in confusione, col Potenza arriva un’altra sconfitta di Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 16 febbraio

Rieti – Teramo 0-2 (sabato)

V. Francavilla – Catanzaro 4-0 (sabato)

Cavese – Bari 1-1

Reggina – Paganese 3-0

Viterbese – Potenza 1-3

Monopoli – S. Leonzio 0-1

Catania – Ternana 0-0

Rende – Avellino 0-1

Picerno – Bisceglie 1-0

Casertana – Vibonese 1-2

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 63 27 19 6 2 51 17 34 Bari 55 27 15 10 2 49 20 29 Monopoli 51 27 16 3 8 37 21 16 Ternana 49 27 14 7 6 34 23 11 Potenza 49 27 14 7 6 33 23 10 Catanzaro 42 27 12 6 9 40 32 8 Teramo 40 27 11 7 9 29 29 0 Catania 38 27 10 8 9 34 36 -2 V. Francavilla 37 27 9 10 8 36 32 4 Vibonese 35 27 8 11 8 44 33 11 Viterbese 35 27 10 5 12 36 37 -1 Paganese 34 27 8 10 9 34 32 -2 Avellino 34 27 9 7 11 30 36 -6 Cavese 34 27 8 10 9 22 33 -11 Casertana 31 27 6 13 8 32 33 -1 Picerno 29 27 7 8 12 26 33 -7 S. Leonzio 22 27 5 7 15 26 43 -17 Bisceglie 19 27 3 10 14 19 36 -17 Rende 17 27 3 8 16 18 47 -29 Rieti 12 27 4 5 18 27 61 -34

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara, Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

Condividi la notizia:











24 febbraio, 2020