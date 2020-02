Calabro: “Errori in difesa quasi clamorosi, sconfitta meritata”

Sport - Calcio - Serie C - Al termine di Catanzaro - Viterbese il tecnico dei laziali recita il mea culpa e guarda avanti: "Una scoppola che ci servirà per la prossima partita"

di Samuele Sansonetti

Catanzaro – Ammettere i propri sbagli, nel calcio come nella vita, è un esercizio complesso. A maggior ragione quando si è costretti a farlo in pubblico.

Nonostante questo Antonio Calabro non cerca alibi e al termine del match tra Catanzaro e Viterbese preferisce la schiettezza ai troppi giri di parole.

L’incontro del Ceravolo è terminato da poco e il 4-0 a firma di Tulli (doppietta), Bianchimano e Celiento ancora brucia. Il tecnico dei laziali si presenta in sala stampa e sorprende tutti.

“Abbiamo commesso errori in difesa quasi clamorosi e la sconfitta è meritata – ammette l’allenatore –. L’attenuante è che non era semplice venire a Catanzaro in un momento come questo: col cambio di allenatore, l’entusiasmo ricreato e il gran mercato fatto dalla società. Fino all’1-0 ci abbiamo provato ma la cosa che mi fa arrabbiare è che nonostante i presupposti per far male non abbiamo quasi mai tirato in porta“.

Viterbese troppo leziosa e Catanzaro più aggressivo cinico al massimo. Con tre reti su quattro segnate grazie a infortuni più o meno gravi della retroguardia gialloblù, che dopo tre clean sheet consecutivi torna a casa con la sconfitta numericamente più pesante della stagione.

“Erano tre partite che non prendevamo gol ma guardiamo già alla prossima – conclude Calabro –. Questa scoppola ci servirà: dovremo farne tesoro per il Teramo. Risultati altalenanti? Nelle ultime cinque partite eravamo primi in classifica con gli stessi punti di Bari e Ternana e questa sconfitta dà valore anche alle vittorie precedenti. Siamo arrivati qua a -3 dal Catanzaro e vuol dire che la società, al suo primo anno, sta facendo un gran lavoro”.

La cronaca del match: Pesante sconfitta per la Viterbese di Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

24esima giornata

domenica 2 febbraio

Paganese – Cavese 0-0 (sabato)

Bisceglie – Avellino 1-1

Catania – Monopoli 0-2

Casertana – Picerno 1-1

Teramo – Rende 3-0

Potenza – Rieti 1-1

Ternana – S. Leonzio 0-0

Vibonese – Reggina 0-1

Bari – V. Francavilla 2-0

Catanzaro – Viterbese 4-0

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 56 24 17 5 2 47 17 30 Bari 50 24 14 9 2 43 17 26 Ternana 48 24 14 6 4 34 20 14 Monopoli 47 24 15 2 7 32 18 14 Potenza 45 24 13 6 5 27 16 11 Catanzaro 38 24 11 5 8 35 26 9 Teramo 37 24 10 7 7 27 24 3 Catania 33 24 9 6 9 33 36 -3 Viterbese 32 24 9 5 10 31 31 0 Cavese 32 24 8 8 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 24 7 9 8 29 31 -2 Paganese 30 24 7 9 8 31 28 3 Casertana 29 24 6 11 7 30 30 0 Avellino 29 24 8 5 11 28 35 -7 Vibonese 28 24 6 10 8 39 30 9 Picerno 25 24 6 7 11 25 30 -5 Bisceglie 18 24 3 9 12 19 34 -15 Rende 15 24 3 6 15 16 44 -28 S. Leonzio 12 24 2 7 15 20 42 -22 Rieti 11 24 4 5 15 25 52 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

3 febbraio, 2020