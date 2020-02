Calabro: “Sono fortunato ad avere questi giocatori”

Sport - Calcio - Serie C - Dopo il successo sul Teramo, il quarto negli ultimi sette incontri, l'allenatore della Viterbese elogia i suoi ragazzi

di Samuele Sansonetti

Viterbo – “Abbiamo giocato il calcio che piace a me”.

E’ visibilmente soddisfatto, Antonio Calabro. E non potrebbe essere diversamente, visto che la sua Viterbese ha appena battuto il Teramo con un secco 2-0.

La doppietta di Salvatore Molinaro ha annichilito una delle squadre più quotate del campionato, che se non avesse stentato in avvio starebbe lottando assieme alla top five del girone C.

Ai grandi nomi degli abruzzesi l’allenatore salentino ha contrapposto l’ennesima formazione piena zeppa di giovani, capace di dare battaglia con intensità e concentrazione di gran lunga superiori a quelle messe in campo dagli avversari.

“E’ stata una vittoria importante e difficile da ottenere – racconta il tecnico in sala stampa –. Il Teramo è una grande squadra e non lo scopriamo certo noi. Dopo questa partita gli andiamo a -2 anche se aveva iniziato il campionato con obiettivi completamente diversi dai nostri. Contro squadre che hanno questa qualità tecnica non possiamo permetterci di lasciare a casa organizzazione, cuore e intensità e proprio per questo faccio i complimenti alla mia squadra.

Molinaro dall’inizio? L’ho scelto perché avevamo la necessità di giocare due contro due contro i loro centrali e attaccare lo spazio. Al di là della bella doppietta tutti i miei ragazzi sono eccezionali perché fanno qualsiasi cosa gli chiedo. Sono fortunato ad avere giocatori come loro“.

Elogi per tutti, al termine di una partita che ha visto tra i protagonisti principali anche Roberto Pini, Toni Markic, Francesco De Giorgi e Mamadou Tounkara. Calciatori in crescita che dopo un giorno di riposo torneranno a lavorare da domani per mettere a fuoco il prossimo avversario che è la Vibonese. La quota salvezza per i gialloblù è lontana sette punti e l’obiettivo della squadra è quello di portarli a casa quanto prima, per poi provare a raggiungere i 45 totalizzati nella scorsa stagione: riuscire a superarli, con un monte ingaggi nettamente inferiore, sarebbe un grande risultato.

Serie C – girone C

25esima giornata

domenica 9 febbraio

Rieti – Catanzaro 1-4 (sabato)

Casertana – Bisceglie 0-0

Rende – Paganese 0-0

S. Leonzio – Potenza 4-1

Picerno – Vibonese 0-0

V. Francavilla – Avellino 1-1

Monopoli – Bari 2-2

Cavese – Catania 0-1

Viterbese – Teramo 2-0

Reggina – Ternana (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 56 24 17 5 2 47 17 30 Bari 50 24 14 8 2 43 17 26 Ternana 49 25 14 7 4 36 22 14 Monopoli 48 25 15 3 7 34 20 14 Potenza 45 25 13 6 6 28 20 8 Catanzaro 41 25 12 5 8 39 27 12 Teramo 37 25 10 7 8 27 26 1 Catania 36 25 10 6 9 34 36 -2 Viterbese 35 25 10 5 10 33 31 2 Cavese 32 25 8 8 9 21 32 -11 V. Francavilla 31 25 7 10 8 30 32 -2 Paganese 30 24 7 9 8 31 28 3 Casertana 30 25 6 12 7 30 30 0 Avellino 30 25 8 6 11 29 36 -7 Vibonese 29 25 6 11 8 39 30 9 Picerno 26 25 6 8 11 25 30 -5 Bisceglie 19 25 3 10 12 19 34 -15 Rende 16 25 3 7 15 16 44 -28 S. Leonzio 16 25 3 7 15 24 43 -19 Rieti 12 25 4 5 16 26 56 -30

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

10 febbraio, 2020