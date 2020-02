Calabro: “Guai a metterci sullo stesso livello del Teramo”

Sport - Calcio - Serie C - Alla vigilia del 25esimo turno l’allenatore della Viterbese mette in guardia la sua squadra

Viterbo – (s.s.) – Il Teramo si avvicina e la Viterbese è pronta. Parola di Antonio Calabro.

Terminata la rifinitura attorno alle 11, subito dopo l’allenatore è intervenuto nella consueta conferenza stampa di vigilia.

L’avversario di turno è il Teramo, squadra in ottima forma e che nonostante un ruolino esterno da zona retrocessione gravita al primo posto della classifica relativa al girone di ritorno.

I punti di forza biancorossi sono parecchi e in settimana i laziali li hanno studiati assieme a quelli deboli. In mattinata la squadra ha provato gli ultimi dettagli e si prepara a tornare in campo.

“Il Teramo ha una rosa importante e mi aspetto una prestazione in linea con le ultime – spiega l’allenatore -. Rientrano Baschirotto e Bianchi e avrò più soluzioni anche a partita in corso. De Santis? Non è pronto per fare una partita intera. Lo aspettiamo come abbiamo fatto con altri. Non ci possiamo permettere di metterci sullo stesso livello del Teramo, né a livello tecnico e che di esperienza e dobbiamo colmare me lacune col lavoro. Dobbiamo sempre stare sul pezzo e tenerci armi delle in panchina che possano cambiare la partita. Culina? Ha fatto bene contro Bari e Catania ma abbiamo altri giocatori con quelle caratteristiche, come Simonelli e Molinaro. Pacilli? Non entro nel discorso, decide la società”.

I convocati della Viterbese

Antezza, Baschirotto, Besea, Bensaja, Bianchi, Biggeri, Bunino, De Giorgi, De Santis, Errico, Markic, Molinaro, Negro, Pini, Scalera, Sibilia, Simonelli, Tounkara, Urso, Vitali, Zanoli

Serie C – girone C

25esima giornata

domenica 9 febbraio

Rieti – Catanzaro (sabato)

Casertana – Bisceglie

Rende – Paganese

S. Leonzio – Potenza

Picerno – Vibonese

V. Francavilla – Avellino

Monopoli – Bari

Cavese – Catania

Viterbese – Teramo

Reggina – Ternana

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 56 24 17 5 2 47 17 30 Bari 50 24 14 8 2 43 17 26 Ternana 48 24 14 6 4 34 20 14 Monopoli 47 24 15 2 7 32 18 14 Potenza 45 24 13 6 5 27 16 11 Catanzaro 38 24 11 5 8 35 26 9 Teramo 37 24 10 7 7 27 24 3 Catania 33 24 9 6 9 33 36 -3 Viterbese 32 24 9 5 10 31 31 0 Cavese 32 24 8 8 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 24 7 9 8 29 31 -2 Paganese 30 24 7 9 8 31 28 3 Casertana 29 24 6 11 7 30 30 0 Avellino 29 24 8 5 11 28 35 -7 Vibonese 28 24 6 10 8 39 30 9 Picerno 25 24 6 7 11 25 30 -5 Bisceglie 18 24 3 9 12 19 34 -15 Rende 15 24 3 6 15 16 44 -28 S. Leonzio 13 24 2 7 15 20 42 -22 Rieti 12 24 4 5 15 25 52 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

