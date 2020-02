Calabro mastica amaro: “Perdere così fa male”

Sport - Calcio - Serie C - La Vibonese, in superiorità numerica per più di un'ora, è passata a due minuti dal termine e il tecnico della Viterbese non nasconde il rammarico

di Samuele Sansonetti

Vibo Valentia – Ottimismo per la prestazione e amarezza per il risultato.

Sentimenti contrastanti nell’animo della Viterbese dopo la trasferta di Vibo Valentia.

Sul campo della Vibonese la squadra di Calabro ha giocato una gara dai due volti ma meritava almeno il pareggio.

Agli errori innegabili della prima frazione, costati le reti di Bernardotto e Bubas e l’espulsione di Baschirotto, ha fatto seguito la reazione d’orgoglio della ripresa, con la rimonta firmata da Negro e Tounkara. Nel finale i laziali hanno cercato addirittura il gol vittoria, centrato invece dalla squadra di casa con un calcio di punizione perfetto di Emmausso a due minuti dal termine.

Da un lato, dunque, in casa Viterbese c’è la gran delusione scaturita da una sconfitta che brucia. Dall’altro permane la fiducia per la prova di carattere messa in campo nel corso del secondo tempo.

“Abbiamo avuto grandi occasioni anche in dieci contro unici – commenta Calabro – e perdere in questa maniera fa ancora più male. Non lo meritavamo. Ci siamo fatti trovare impreparati su due lanci lunghi e abbiamo perso un uomo per un’espulsione che secondo me non c’era, perché il giocatore avversario era defilato. Nonostante le tante defezioni e Besea a mezzo servizio abbiamo ripreso la partita e stavamo giocando bene. E’ veramente un dispiacere. Voglio fare i complimenti alla Vibonese per l’ospitalità: non è affatto scontato riceverla e bisogna rimarcarla”.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

26esima giornata

domenica 16 febbraio

Teramo – Monopoli 0-3 (sabato)

Vibonese – Viterbese 3-2

Catanzaro – Casertana 1-1

Catania – Reggina 0-0

Bisceglie – S. Leonzio 0-1

Avellino – Cavese 0-0

Bari – Picerno 3-0

Potenza – Rende 2-2

Paganese – Rieti 3-1

Ternana – V. Francavilla 0-2

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 60 26 18 6 2 48 17 31 Bari 54 26 15 9 2 48 19 29 Monopoli 51 26 16 3 7 37 20 17 Ternana 48 26 14 6 6 34 23 11 Potenza 46 26 13 7 6 30 22 8 Catanzaro 42 26 12 6 8 40 28 12 Teramo 37 26 10 7 9 27 29 -2 Catania 37 26 10 7 9 34 36 -2 Viterbese 35 26 10 5 11 35 34 1 Paganese 34 26 8 10 8 34 29 5 V. Francavilla 34 26 8 10 8 32 32 0 Cavese 33 26 8 9 9 21 32 -11 Vibonese 32 26 7 11 8 42 32 10 Casertana 31 26 6 13 7 31 31 0 Avellino 31 26 8 7 11 29 36 -7 Picerno 26 26 6 8 12 25 33 -8 Bisceglie 19 26 3 10 13 19 35 -16 S. Leonzio 19 26 4 7 15 25 43 -18 Rende 17 26 3 8 15 18 46 -28 Rieti 12 26 4 5 17 27 59 -32

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara

8 gol: Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

17 febbraio, 2020