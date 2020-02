Calabro sorride, la Viterbese recupera Volpe e Bezziccheri

Sport - Calcio - Serie C - L'attaccante e il centrocampista protagonisti in positivo nell’allenamento di ieri, svolto per intero con il gruppo - Problemi per Tounkara

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La Viterbese è già in clima partita e può contare su due armi in più.

Si tratta di Michele Volpe e Daniel Bezziccheri, tornati disponibili al 100 percento dopo i rispettivi problemi fisici.

L’ok definitivo è arrivato ieri al Vincenzo Rossi, dove l’attaccante e il centrocampista hanno lavorato per intero assieme al gruppo, mostrando notevoli progressi dal punto di vista atletico.

La tabella di marcia, comunque, consiglia prudenza: il centravanti è fuori da metà gennaio (nuovo stop muscolare dopo quello d’inizio 2020) mentre il compagno di squadra da inizio febbraio e per tutti e due il rientro in campo sarà graduale.

Contro il Potenza, se il loro apporto non risulterà indispensabile, Antonio Calabro li terrà a riposo per poi utilizzarli tra mercoledì e domenica nella doppia trasferta consecutiva tra Bisceglie e Rende.

L’obiettivo è quello di averli al top per il finale di stagione evitando al massimo ulteriori ricadute che potrebbero pregiudicare in maniera irreparabile la volata finale.

La squadra, come detto, è già in clima partita e l’allenamento di ieri ne ha dato una prova essenziale. La concentrazione è altissima e i movimenti, provati e riprovati tra attacco e difesa divisi in due gruppi diversi, iniziano a prendere la forma che richiede il tecnico, leggermente preoccupato per un affaticamento allarmato da Mamadou Tounkara che comunque sembra lieve.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 16 febbraio

Rieti – Teramo (sabato)

V. Francavilla – Catanzaro (sabato)

Cavese – Bari

Reggina – Paganese

Viterbese – Potenza

Monopoli – S. Leonzio

Catania – Ternana

Rende – Avellino

Picerno – Bisceglie

Casertana – Vibonese

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 60 26 18 6 2 48 17 31 Bari 54 26 15 9 2 48 19 29 Monopoli 51 26 16 3 7 37 20 17 Ternana 48 26 14 6 6 34 23 11 Potenza 46 26 13 7 6 30 22 8 Catanzaro 42 26 12 6 8 40 28 12 Teramo 37 26 10 7 9 27 29 -2 Catania 37 26 10 7 9 34 36 -2 Viterbese 35 26 10 5 11 35 34 1 Paganese 34 26 8 10 8 34 29 5 V. Francavilla 34 26 8 10 8 32 32 0 Cavese 33 26 8 9 9 21 32 -11 Vibonese 32 26 7 11 8 42 32 10 Casertana 31 26 6 13 7 31 31 0 Avellino 31 26 8 7 11 29 36 -7 Picerno 26 26 6 8 12 25 33 -8 Bisceglie 19 26 3 10 13 19 35 -16 S. Leonzio 19 26 4 7 15 25 43 -18 Rende 17 26 3 8 15 18 46 -28 Rieti 12 26 4 5 17 27 59 -32

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara

8 gol: Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

21 febbraio, 2020