Calabro striglia la Viterbese, un’ora e mezza di faccia a faccia prima dell’allenamento

Sport - Calcio - Serie C - Duro sfogo del tecnico dopo il 4-0 subito a Catanzaro - Subito dopo squadra in campo per preparare la sfida di domenica al Teramo: rientra Baschirotto, Besea e Bezziccheri in dubbio

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Il Catanzaro è ormai un ricordo.

Il bello dello sport è proprio questo: non c’è tempo per focalizzarsi sui risultati passati e la Viterbese, reduce dal brutto 4-0 del Ceravolo, è già focalizzata sulle prossime uscite di campionato.

Per Antonio Calabro la filosofia è sempre la stessa. Come era vietato adagiarsi sui cinque risultati utili consecutivi è vietato anche piangersi addosso al termine di una partita dal risultato troppo pesante, in cui la differenza di esperienza tra le due squadre è uscita fuori in maniera determinante.

Da oggi, o meglio da ieri pomeriggio, il capoluogo della Calabria non esiste più e lascia spazio al Teramo, che domenica pomeriggio farà visita al Rocchi per un altro incrocio complicato iniziato a preparare ieri pomeriggio.

A fare notizia, più dell’allenamento vero e proprio, la lunga strigliata dell’allenatore alla squadra. Un faccia a faccia dai toni molto accesi durato un’ora e mezza e servito a sottolineare cosa è andato storto domenica scorsa e cosa non dovrà più accadere. Inoltre, per caricare i calciatori con un solo imperativo: dimenticare il ko e pensare solamente ai biancorossi.

All’uscita degli spogliatoi la squadra è sembrata molto carica e pronta a ripartire, nonostante un’emergenza infortuni cronica che non accenna a diminuire. Al rientro dalla squalifica di Federico Baschirotto, infatti, corrisponde la probabile assenza di Emmanuel Besea e Daniel Bezziccheri per problemi fisici, unita a quella ormai solita di Simone Palermo, Andrea De Falco e Michele Volpe, che a differenza dei primi due dovrebbe recuperare in maniera più rapida.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

25esima giornata

domenica 9 febbraio

Rieti – Catanzaro (sabato)

Casertana – Bisceglie

Rende – Paganese

S. Leonzio – Potenza

Picerno – Vibonese

V. Francavilla – Avellino

Monopoli – Bari

Cavese – Catania

Viterbese – Teramo

Reggina – Ternana

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 56 24 17 5 2 47 17 30 Bari 50 24 14 8 2 43 17 26 Ternana 48 24 14 6 4 34 20 14 Monopoli 47 24 15 2 7 32 18 14 Potenza 45 24 13 6 5 27 16 11 Catanzaro 38 24 11 5 8 35 26 9 Teramo 37 24 10 7 7 27 24 3 Catania 33 24 9 6 9 33 36 -3 Viterbese 32 24 9 5 10 31 31 0 Cavese 32 24 8 8 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 24 7 9 8 29 31 -2 Paganese 30 24 7 9 8 31 28 3 Casertana 29 24 6 11 7 30 30 0 Avellino 29 24 8 5 11 28 35 -7 Vibonese 28 24 6 10 8 39 30 9 Picerno 25 24 6 7 11 25 30 -5 Bisceglie 18 24 3 9 12 19 34 -15 Rende 15 24 3 6 15 16 44 -28 S. Leonzio 13 24 2 7 15 20 42 -22 Rieti 12 24 4 5 15 25 52 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

Condividi la notizia:











5 febbraio, 2020