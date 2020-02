Calabro: “Vietato pensare che sarà una partita semplice”

Sport - Calcio - Serie C - Il monito dell'allenatore della Viterbese alla vigilia del match contro il Potenza

Viterbo – (s.s.) – Potenza alle porte e Viterbese pronta a giocarsela.

I rossoblù di Raffaele arriveranno al Rocchi domani pomeriggio e la squadra di Calabro ha perfezionato gli ultimi dettagli stamani, nel corso della rifinitura andata in scena al Pilastro.

Sul sintetico del Rossi il tecnico salentino ha verificato in maniera definitiva lo stato di forma dei singoli e ha sciolto gli ultimi dubbi che riguardano tutti i reparti.

Subito dopo si è presentato in sala stampa per la consueta conferenza stampa della vigilia.

“Chi sa di calcio quando analizza una squadra valuta anche il suo passato – spiega l’allenatore –. Il Potenza è tra le poche che ha avuto un processo di continuità rispetto all’anno scorso. Ultimamente ha avuto un momento di flessione ma lavora da due anni a questo progetto e non possiamo pensare di avere una partita semplice.

Mi aspetto la mia solita Viterbese, anche perché non abbiamo scelta e dovremo fare una partita intensa e attenta. Nella rosa, gradualmente, si stanno inserendo Bezziccheri e Volpe ma anche De Falco, più lentamente, sta tornando. Tutti e tre hanno bisogno di tempo. Tounkara? Il primo allenamento completo l’ha fatto oggi, vediamo. Scelte obbligate in difesa? No. Per sostituire Baschirotto ho De Giorgi, Bianchi e Zanoli”.

Serie C – girone C

27esima giornata

domenica 16 febbraio

Rieti – Teramo (sabato)

V. Francavilla – Catanzaro (sabato)

Cavese – Bari

Reggina – Paganese

Viterbese – Potenza

Monopoli – S. Leonzio

Catania – Ternana

Rende – Avellino

Picerno – Bisceglie

Casertana – Vibonese

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 60 26 18 6 2 48 17 31 Bari 54 26 15 9 2 48 19 29 Monopoli 51 26 16 3 7 37 20 17 Ternana 48 26 14 6 6 34 23 11 Potenza 46 26 13 7 6 30 22 8 Catanzaro 42 26 12 6 8 40 28 12 Teramo 37 26 10 7 9 27 29 -2 Catania 37 26 10 7 9 34 36 -2 Viterbese 35 26 10 5 11 35 34 1 Paganese 34 26 8 10 8 34 29 5 V. Francavilla 34 26 8 10 8 32 32 0 Cavese 33 26 8 9 9 21 32 -11 Vibonese 32 26 7 11 8 42 32 10 Casertana 31 26 6 13 7 31 31 0 Avellino 31 26 8 7 11 29 36 -7 Picerno 26 26 6 8 12 25 33 -8 Bisceglie 19 26 3 10 13 19 35 -16 S. Leonzio 19 26 4 7 15 25 43 -18 Rende 17 26 3 8 15 18 46 -28 Rieti 12 26 4 5 17 27 59 -32

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

9 gol: Mamadou Tounkara

8 gol: Michele Volpe

4 gol: Salvatore Molinaro

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Stefano Negro

22 febbraio, 2020