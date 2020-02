Camion contro utilitaria, la macchina capotta e finisce in aperta campagna

Vejano - Salvo per miracolo l'anziano conducente portato dal 118 all'ospedale di Bracciano

Vejano – Incidente ieri in località “Le Prataline” a Vejano. Poteva finire in tragedia, fortunatamente non ci sono state conseguenze irreparabili per i conducenti dei mezzi coinvolti, un camion e una utilitaria guidata da un anziano.

Erano circa le 11 quando in località “Le Prataline”, sulla strada provinciale Braccianese, un autocarro, percorrendo la Braccianese, da Oriolo Romano verso Vejano, ha violentemente tamponato una utilitaria di piccole dimensioni che lo precedeva nello stesso senso di marcia.

L’utilitaria, a causa della violenza dell’urto, è stata catapultata in aperta campagna, a circa diversi metri dal luogo dell’impatto, finendo la sua corsa capottandosi su se stessa.

Fortunatamente, l’anziano conducente della vettura se l’è cavata con delle lievi lesioni al capo, per le quali è stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Bracciano, dove è arrivato con ambulanza del 118.

Illeso l’autotrasportatore.

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta un pattuglia dei carabinieri di Vejano.

4 febbraio, 2020