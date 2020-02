“Il campionato non è finito, vedremo se il Grosseto avrà le spalle per stare in testa”

Sport - Calcio - Serie D - Monterosi sconfitto e sorpassato dai toscani ma D'Antoni non perde la fiducia

Grosseto – (s.s.) – Il romanzo del campionato si arricchisce di un nuovo capitolo che sorride al Grosseto.

Nel big match dello Zecchini, infatti, ha avuto la meglio la squadra di casa e il Monterosi uscito sconfitto per 1-0.

A decidere l’incontro una rete di Boccardi a inizio ripresa. Con uno spunto personale l’ex Viterbese ha regalato ai toscani i tre punti e il primato, con la squadra di D’Antoni costretta a cedere lo scettro alla diretta concorrente per la vittoria finale.

A dieci partite dal termine della regular season la volata finale può avere inizio e il Monterosi parte in posizione di svantaggio, ma ad appena un punto dalla nuova capolista. Per entrambe saranno dieci finali con uno sguardo rivolto anche al Grassina, che non demorde e grazie al successo sulla Flaminia sale a -3 dal primo posto.

“Il campionato non finisce ora e lo sapevamo già da prima – ha spiegato D’Antoni ai microfoni di Sportitalia al termine del match –. Eravamo consapevoli che sarebbe stata una partita difficile. Meglio loro nel primo tempo e noi nel secondo, l’ha decisa un episodio e purtroppo non siamo riusciti a riprenderla. Adesso siamo noi a dover inseguire. Vedremo se il Grosseto avrà le spalle per stare in testa“.

Domenica prossima il girone E torna in campo con la giornata numero 25. Il Monterosi è atteso dall’impegno interno con l’Aquila Montevarchi mentre il Grosseto andrà in trasferta sul campo della Sangiovannese. Sullo sfondo anche l’incontro tra Follonica Gavorrano e Grassina.

17 febbraio, 2020