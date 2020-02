Campo al Pilastro, in arrivo i lavori agli spogliatoi

Sport - Calcio - Dopo il fondo in erba sintetica il comune prepara il secondo stralcio che partirà a breve

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Lavori al Vincenzo Rossi, sta per partire il secondo tempo.

La Viterbese si allena in pianta stabile al Pilastro da più di un mese e mezzo ma la nuova casa gialloblù è ancora incompleta.

Terminato il primo stralcio, che ha riguardato essenzialmente il rettangolo verde di gioco con l’installazione del fondo in erba sintetica, mancano ancora una serie di operazioni “esterne” tra cui l’ammodernamento degli spogliatoi.

Attualmente la squadra di Antonio Calabro utilizza quelli dello stadio Rocchi, a 350 metri dall’impianto di via Carlo Minciotti, e con ogni probabilità continuerà a farlo fino a fine stagione, dal momento che il campionato termina il 25 aprile e la burocrazia in questo senso non aiuta.

La buona notizia, però, è che il comune sta preparando il secondo stralcio di lavori che partirà a breve e riguarderà principalmente gli spogliatoi che si affacciano sull’Itt Leonardo Da Vinci. Una volta terminato il cantiere, presumibilmente tra primavera ed estate, finirà anche l’interdizione della tribuna e i tifosi potranno assistere agli allenamenti a porte aperte dall’interno dell’impianto.

Nel frattempo, sempre al campo del Pilastro, è stata montata e interrata la cisterna per l’acqua posizionata nell’angolo tra viale Bruno Buozzi e via Carlo Minciotti.

Samuele Sansonetti

18 febbraio, 2020