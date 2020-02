“Puntiamo su Orte come polo per la sicurezza del Lazio nord”

Cronaca - Lo dice il direttore regionale della protezione civile Carmelo Tulumello: "Intendiamo portare qui grandi attrezzature e logistica pesante"

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – “Questo è un punto strategico per la protezione civile, vogliamo investire qui per fare un polo per la sicurezza del territorio”. Lo ha detto il direttore dell’agenzia regionale di protezione civile, Carmelo Tulumello, in visita stamattina alla sezione di Orte, da poco entrata nel gruppo del Coreir – Corpo regionale d’intervento rapido del Lazio.

Tulumello ha compiuto un’ispezione della sala operativa e del locale automezzi, nella sede di Orte Scalo, e si è complimentato coi volontari per la gestione della struttura. A seguire si è spostato nel centro storico, a palazzo Nuzzi, dove è stato ricevuto dall’assessora all’Ambiente Mariastella Fuselli.

La visita di Tulumello era finalizzata anche a visionare di persona alcune aree che potrebbero ospitare l’ampliamento della colonna mobile regionale della protezione civile, facendo di Orte il centro logistico principale di tutto il nord del Lazio.

“Orte è una realtà importantissima del sistema di protezione civile regionale – ha detto Tulumello – e c’è un progetto di farne un polo centrale per la sicurezza del territorio. La vicinanza alle grandi vie di comunicazione e la prossimità a territori interessati da molteplici fattori di rischio ci portano a decidere d’investire qui”.

“Intendiamo portare a Orte grandi attrezzature e logistica pesante – ha aggiunto il direttore della protezione civile – ma è chiaro che questo chiederà nuovi spazi e strutture. Non chiediamo risorse, ma solo d’investire quelle che l’agenzia metterà in campo”.

“È la prima volta che un direttore regionale di protezione civile viene a Orte e questo è un grande risultato e un riconoscimento del lavoro che sta facendo il nostro gruppo – commenta il coordinatore locale della protezione civile Francesco Gentili -. Credo che sia un onore per il nostro comune essere monitorato dal direttivo regionale per fare da centro logistico di tutto il nord del Lazio, spero sinceramente che l’amministrazione comunale riesca a portare avanti questo discorso”.

Condividi la notizia:











19 febbraio, 2020