Capranica è pronta per il Carnevale

Domenica 9, 16 e 23 febbraio sfilate di carri allegorici a partire dalle 15,30

Capranica – Anche Capranica è pronta per il suo Carnevale.

Questi gli appuntamenti del Carnevale 2020.

Domenica 9, 16 e 23 febbraio sfilate di carri allegorici a partire dalle 15,30 (percorso: dalla stazioncina di Capranica, in via F. Zuccari, per poi arrivare a piazza San Francesco).

Sabato 15 febbraio dalle 23 “Night Carnival” ballo in maschera al palazzetto Rosa Simeoni. Giovedì 20 febbraio dalle 16 “Il Carnevale dei bambini”, concorso in maschera al palazzetto Rosa Simeoni.

Coriandoli, maschere, costumi, castagnole, frappe e sfilate, un’occasione di puro divertimento per tutta la famiglia, per giocare e rallegrarsi insieme in un’atmosfera scherzosa e colorata da non perdere assolutamente.

Il Carnevale è anche una delle feste più attese dai bambini tutto l’anno perché porta gioia, spensieratezza e risate e perché permette loro di vivere in un mondo magico almeno per qualche giorno.

Il Carnevale 2020 è patrocinato dal comune di Capranica e organizzato in collaborazione con il comitato Carnevale caapranichese e la pro loco di Capranica.

3 febbraio, 2020