Caprarola, risate di solidarietà per l’Ail Viterbo 

Spettacolo - Il gruppo teatrale "Quelli del martedì" ha portato in scena la commedia "Gente di Broccolino" - L’incasso è stato devoluto all’Ail Viterbo

Caprarola – Risate di solidarietà al teatro nelle scuderie di palazzo Farnese a Caprarola.

Il gruppo teatrale “Quelli del martedì” ha portato in scena la commedia in tre atti “Gente di Broccolino” di Alessandro Morganti e Angelo Pecorelli. L’incasso dello spettacolo è stato devoluto all’Ail Viterbo, per il sostegno alle attività territoriali dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.

“Ringraziamo la compagnia teatrale per questo bel gesto di solidarietà e fiducia nei nostri confronti – dichiara Eraldo Borgna, volontario di Caprarola dell’Ail –. Il sostegno delle persone è fondamentale per portare avanti il nostro impegno a favore dei pazienti e delle loro famiglie. Il teatro era pieno e la commedia merita veramente di essere vista“.

Alla serata ha partecipato anche la presidente dell’Ail Viterbo Patrizia Badini: “Non mi stancherò mai di ripetere che i volontari sono il cuore pulsante dell’associazione. Al gruppo dei volontari di Caprarola e alla compagnia teatrale “Quelli del martedì” va il mio ringraziamento, quello del dottor Marco Montanaro e di tutta l’Ail Viterbo. E’ motivo di orgoglio e soddisfazione sapere che in tutti i comuni della provincia ci sono persone che vogliono esserci vicino nella nostra lotta. È stata una serata che ha unito arte, cultura e solidarietà”.

