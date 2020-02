Carenza di organico nella polizia locale, stop ai controlli nel weekend per la sosta selvaggia

Viterbo - A fine marzo saranno assunti nuovi 10 agenti - Arena: "Previsti 53mila euro per arredo urbano in piazza del Comune"

Viterbo – Stop ai controlli nel weekend sulla sosta selvaggia, i vigili non hanno abbastanza personale.

La decisione è stata presa dal sindaco di Viterbo Giovanni Arena in intesa con il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti.

“C’è carenza di organico nel corpo di polizia locale – spiega Arena -. Io mi auguro che con i nuovi 10 agenti del concorso del comune la situazione si possa rivedere.

Adesso ci sono un po’ di criticità per cui aggiungere anche lo straordinario va a creare un po’ di problemi. Stiamo al 50% dell’organico e chiedere agli agenti di fare tutto e di più non è semplice.

Entro marzo – prosegue il sindaco di Viterbo – sono fiducioso di riuscire a fare le assunzioni. Quindi a fine marzo primi di aprile si potrebbe ragionare di mettere in atto questa vigilanza notturna”.

Nelle serate del weekend e specialmente in estate piazza del Comune viene letteralmente usata come parcheggio e invasa dalle macchine. Una situazione che non si riesce ad arginare e per cui bisogna fare qualcosa.

Tra le opzioni che si stanno prendendo in considerazione a palazzo dei Priori anche un arredo urbano che possa impedire il parcheggio delle auto.

“Stiamo accelerando i tempi per mettere l’arredo urbano in modo tale da circoscrivere la piazza con degli elementi che impediscano il parcheggio – spiega Arena -. E speriamo quindi di riuscire ad utilizzare i vigili per altre cose. Ci sono state in passato – anche se sono state tolte perché non a norma – delle colonnine di ghisa che partivano dalla prefettura, seguivano tutto il percorso che facevano le macchine e circoscriveva tutta la piazza.

Per fare questo arredo urbano – prosegue Arena – abbiamo previsto una cifra di circa 35mila euro. Lo vorremmo realizzare appena approvato il bilancio, quindi fine marzo”.

I vigili attualmente assunto sono circa 53 ma la città ne avrebbe bisogno almeno di un centinaio.

“Una trentina – spiega Arena – stanno su strada e i restanti in ufficio. Ma ci sono molti che fanno sia strada che ufficio perchè ci sono controlli edilizi, controlli ambientali, gli incidenti e chi in quel momento sta su strada poi deve elaborare l’intervento in ufficio. Una città come Viterbo sicuramente avrebbe bisogno di una pianta organica intorno ai 100 vigili tra uffici e servizi esterni. Noi siamo alla metà. Quindi un passetto in più si può fare con le assuzioni poi vederemo di spendere il fondo dello straordinario calibrandolo per tutte le attività.

Attualmente se si impiegano i vigili negli straordinari serali il giorno dopo non riesci a garantire i servizi indispensabili, non si può pretendere da quelle persone di fare troppe ore”.

23 febbraio, 2020