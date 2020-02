Carnevale, Anna Fendi apre agli ospiti la sua Canonica dei fiori

Ronciglione - La stilista invita vip a festeggiare nella sua residenza - Tra gli altri Massimo Abbate, direttore artistico del festival di Napoli

Ronciglione – Ultimo appuntamento per lo storico Carnevale di Ronciglione che domenica 23 febbraio vedrà il suo 329esimo giro di boa.

Tantissimi gli ospiti che si susseguiranno alla Canonica dei Fiori per festeggiare insieme ad Anna Fendi la chiusura di questi giorni di festa.

Tra gli altri il maestro Massimo Abbate, direttore artistico del festival di Napoli, che per l’occasione si esibirà in un’anticipazione del salotto napoletano, ambizioso prossimo progetto a cui sta lavorando, accompagnando al piano il tenore napoletano Marco Ferrante e il soprano Erin Wakeman.

Musica ma anche tanto divertimento lungo il corso di Ronciglione per la sfilata dei carri che vedrà la bellissima Alice Lanciotti, in mantella e colbacco, sul carro dei Nasi Rossi come porta bandiera della Canonica dei Fiori di Anna Fendi.

22 febbraio, 2020