Ronciglione – Carnevale, controllati 200 veicoli e 150 persone.

I carabinieri della compagnia di Ronciglione, nei giorni tra domenica e martedì in occasione della feste per il Carnevale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, controllando circa 200 veicoli e 150 persone.

“Al termine degli accertamenti – si legge in una nota -, sono state elevate 10 contravvenzioni al codice della strada, inoltre a Ronciglione la stazione ha arrestato una persona dopo averla rintracciata, poiché destinataria di un ordine di carcerazione per vecchi reati.

A Carbognano sono stati denunciati due giovani di origini marocchine per detenzione di droga, trovati con tre grammi di cocaina; a Blera e a Capranica sono stati denunciati due giovani del luogo per guida in stato di ebrezza alcolica e gli sono state ritirate le patenti.

Durante il servizio inoltre sono stati segnalati 4 giovanissimi alla prefettura quali assuntori di droghe”.

19 febbraio, 2020