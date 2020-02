A Carnevale ogni scherzo vale…

Ronciglione - La festa, le origini, il corso di gala di maschere e carri - Domenica 9, 16 e 23 febbraio

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Il carnevale è una festa la cui tradizione si perde nella notte dei tempi ed è senza dubbio la festa più pazza e variopinta dell’anno.

Ogni città è invasa da maschere, coriandoli, luci e colori che creano un’atmosfera di festa unica. Ma cos’è il Carnevale? Da dove nasce la sua tradizione?

Il termine “carnevale” deriva dal latino “carnem levare” ovvero “privarsi della carne”. La sua storia nasce infatti dall’ultimo banchetto allestito prima del periodo di Quaresima e quindi il mese di febbraio è, in Italia sicuramente, il mese del Re Carnevale.

La celebrazione del carnevale ha origini da festività molto antiche, come per esempio i saturnali romani, festività religiose dell’antica Roma caratterizzate da divertimenti pubblici, balli, riti orgiastici, sacrifici e dalla presenza di numerose maschere.

Durante le feste dei saturnali si realizzava un temporaneo scioglimento dagli obblighi sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al rovesciamento dell’ordine, allo scherzo e anche alla sregolatezza.

Ricordiamo che il Carnevale romano ottocentesco viene descritto nel “Conte di Montecristo” di Alexandre Dumas e anche da vari viaggiatori, come Goethe e Montaigne. Tra i più antichi dei carnevali d’Italia, il Carnevale di Ronciglione trasforma le vie rinascimentali e barocche del paese in un vero e proprio spettacolo di luci, colori e maschere accompagnate da carri in movimento, con effetti scenografici grandiosi che ogni anno mostrano un esempio della perfetta unione tra le capacità artistiche e la padronanza delle tecnologie.

Come ogni anno tra i tanti gruppi mascherati che aprono il corso di gala non può mancare lo “Squadrone avvoltoi”, un gruppo numeroso ormai decennale in cui la comunità è pronta come sempre a mettersi in gioco attraverso idee geniali e contorte per la riuscita e la creazione di una vera e propria maschera originale e unica nel suo genere.

Ronciglione vi aspetta per vivere insieme tre domeniche di Carnevale (il 9, il 16 e il 23 febbraio 2020).

Tiziana Ceccarelli

Narratrice di comunità

8 febbraio, 2020