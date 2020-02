Celebrazione in ricordo di Luca Scarponi

Vitorchiano - Giovedì 13 alle17 nella chiesa di Sant'Amanzio messa in memoria dello sportivo morto il 18 febbraio 2019 dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro una terribile malattia

Vitorchiano – Messa in ricordo per il primo anniversario della morte di Luca Scarponi.

Si terrà giovedì 13 alle 17 nela chiesa di Sant’Amanzio a Vitorchiano la celebrazione in memoria dello sportivo che si è spento il 18 febbraio 2019 dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro una terribile malattia.

Dal 28 giugno la sala pesi del centro sportivo Dimensione nuoto di Vitorchiano porta il nome del giovane atleta con scritto: “In ricordo di Luca Scarponi, testimone autentico dei valori sportivi”.

“La palestra lo aveva formato non solo a livello fisico ma anche caratterialmente – aveva ricordato la fidanzata Claudia Marinelli durante la cerimonia –. Per lui era una valvola di sfogo che lo rendeva più sicuro di sé stesso ma anche un punto di aggregazione: gli amici facevano riferimento a lui per consigli sugli allenamenti”.

11 febbraio, 2020