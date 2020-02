“Ci mancava solo la città dei Papi…”

Viterbo - Antonio Castelli e l'associazione AutoNostalgie ieri mattina hanno visitato Valle Faul e i sotterranei con le loro auto d'epoca

Condividi la notizia:











Viterbo – (dan.ca.) – “Ci mancava solo Viterbo”. E ieri mattina ci sono stati. Parola di Antonio Castelli, presidente di AutoNostalgie, associazione che nasce con l’obiettivo di riunire in un unico sodalizio appassionati, collezionisti, possessori ed estimatori di automobili Fiat. Auto che hanno fatto la storia del motorismo italiano.

Ieri, con un gruppo di persone e auto d’epoca al seguito, sono stati prima a Valle Faul, dove si sono radunati, poi a spasso per la città, che ancora non conoscevano. Conoscevano, invece, e bene, la provincia, che in passato hanno più volte visitato. Viterbo, la città dei Papi. Non l’avevano mai vista. Una passeggiata, l’occasione per farlo. Insieme a Castelli, anche Bruno Cera di Officina romana e alcuni rappresentanti del circolo La Manovella.

Dopo Valle Faul, una visita a Viterbo Sotterranea. Prima a piazza della Morte, poi in via Chigi.

“Come club – ha detto Castelli – organizziamo delle passeggiate dalla mattina alla sera in luoghi insoliti. Una visita in città. Non è un club monomarca ma plurimarca. Accettiamo ogni vettura che abbia trent’anni. Ci muoviamo in colonna con le nostre storiche. Abbiamo scelto Viterbo perché ci mancava. La Tuscia l’abbiamo girata un po’ tutta. Il capoluogo no. Una destinazione che si può fare in giornata senza essere impegnati per tutto il fine settimana”.

“Le vetture d’epoca non vanno tenute ferme – ha aggiunto Cera -. Abbiamo approfittato della splendida giornata per vedere qualcosa di interessante e non le solite cose, tanto per andare a pranzo. Abbiamo voluto unire cultura e natura”.

Condividi la notizia:











9 febbraio, 2020