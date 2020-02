Il Cichi’s di Tuscania sbarca in Antartide

Good news - Dal polo sud una dedica del Cnr alla ristorazione e al borgo tra i migliori d’Italia

di Valeria Conticiani

Tuscania – Angelo Domesi, ricercatore del Cnr di Roma, omaggia Tuscania e le eccellenze culinarie del Cichi’s Ristobistrot dal polo sud.

Alla stazione Concordia, sede della base Italo-francese del centro di ricerca nazionale è stato messo il cartello con indicazione del ristorante e di Tuscania.

Come fosse una stazione virtuale – ma non troppo – sul plateau antartico. Nel panorama bianco e gelido. Una nota di colore. Una sorta di stazione immaginaria. Popolata di indicazioni che aiuterebbero, come un miraggio, a pensare e sognare che la propria casa è lì a due passi.

Un “gioco” che vuole creare un legame con la propria terra lontana. Oltre che un omaggio ai luoghi a cui il team di ricercatori italiani sono affezionati.

In assenza da mesi dalle proprie case, per svolgere un lavoro che per loro rappresenta una vera e propria missione. Impegnati a tempo pieno nella ricerca.

Tra le diverse indicazioni, tra le frecce lignee, il ricercatore Domesi si è divertito a mandare il suo messaggio. Inserendo da oggi anche una insegna per Tuscania.

E per uno dei suoi migliori ristoranti che vede al timone lo chef Christian Fabbrizi, formatosi alla Boscolo Etoile Academy del borgo tuscanese e che, con sua moglie Martina Gentilini, ha deciso di aprire un tempio del gusto, di ritorno da esperienze professionali negli Usa, che da qualche anno esporta piacevolezza talvolta anche ben oltre i consueti confini nazionali.

Valeria Conticiani

9 febbraio, 2020