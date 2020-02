“Cinema Alberini, i lavori stanno andando avanti”

Orte - Il dirigente Lavori pubblici Paccosi in un messaggio video col sindaco Giuliani e l'assessore Bacchiocchi: "Non sarà una cattedrale nel deserto"

di Alessandro Castellani

Orte – I lavori al cinema Alberini stanno andando avanti. È quanto assicurano in un video postato sulla pagina Facebook di Orizzonte comune (lo schieramento di maggioranza a Orte), gli esponenti dell’amministrazione e i tecnici del comune.

A parlare, affiancato dal sindaco Angelo Giuliani e l’assessore ai Lavori pubblici Diego Bacchiocchi, è il dirigente del settore lavori pubblici Massimo Paccosi, a cui è affidato il compito di spiegare lo stato dell’arte dei lavori. “Gli interventi riguardano soprattutto la parte interna dell’edificio – spiega – e al termine dell’appalto permetteranno all’Alberini di svolgere anche la funzione di teatro”.

“Nella prima fase dei lavori – continua Paccosi – sono stati fatti consolidamenti alle pareti portanti, è stata demolita la platea e realizzato il nuovo controsoffitto. La tenuta della struttura è buona, quindi il progetto può andare avanti senza imprevisti”.

Il prossimo step, annuncia il dirigente comunale, riguarderà l’impiantistica: “illuminazione, aerazione, eliminazione fumi, acustica. Tutto quello che può permettere a quest’edificio di essere usato come teatro vero e proprio e non solo come cinema”.

“Non è una cattedrale nel deserto, arriveremo a una sistemazione definitiva dell’interno. A differenza di quanto accaduto con precedenti lavori anni fa, si tratta di un appalto completo” precisa Paccosi, lanciando un riferimento alla casa famiglia lasciata incompiuta dall’amministrazione Primieri.

“Per quanto riguarda le pareti esterne, abbiamo dovuto fare delle riduzioni e cercheremo di ottenere nuovi finanziamenti per ristrutturarle – chiude l’ingegnere -. Ma anche se non fosse possibile farlo, i cittadini devono sapere che il funzionamento dell’edificio non sarebbe pregiudicato. Il 90% del lavoro è all’interno dell’edificio, non all’esterno”.

“Quest’amministrazione ha riaperto l’Alberino e lo sta adeguando anche per altre attività – rivendica il sindaco Giuliani in chiusura del video. Stiamo interloquendo con persone del posto e anche con personaggi del mondo dello spettacolo, per fare del nostro teatro una realtà che diventi un’attrazione importante non solo a livello locale”.

