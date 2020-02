Il club Amici della montagna di Orte apre la 22esima stagione

Sport - Trekking - La prima uscita domenica nei boschi di Itieli, a Narni

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Il 7 giugno 1998 è iniziata l’attività del gruppo Amici della montagna nell’ambito delle iniziative del dopolavoro ferroviario di Orte. Alla prima uscita parteciparono quattro famiglie di Orte: quattordici persone in tutto, 8 adulti e 6 bambini.

Da allora, ogni anno sono state programmate uscite, alcune delle quali hanno visto la partecipazione di oltre 50 persone.

Le escursioni organizzate, in tutto 190 con 150 luoghi diversi visitati, sono state di difficoltà e quote altimetriche diverse: da 2564 metri del Monte Camicia nel gruppo del Gran Sasso fino a quota del livello del mare, come quella di Campese nell’isola del Giglio.

Il 16 febbraio inizierà la ventiduesima stagione di attività con un’uscita facile nei territori di Itieli, una frazione di Narni.

Il programma per il 2020 prevede 22 giorni di escursioni. Sulla via Francigena nei pressi di Siena, una settimana in Valtellina con soggiorno a Bormio. Al Terminillo, tappa fissa per il gruppo, fino alle saline di Tarquinia. È prevista anche un’uscita in bicicletta sulla ciclopedonabile che va da Spoleto al lago Clitunno a Trevi.

La partecipazione alle diverse escursioni è completamente gratuita. Basta iscriversi al dopolavoro ferroviario di Orte.

Amici della montagna Orte

13 febbraio, 2020