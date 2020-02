Cna, nuovi corsi obbligatori per la conduzione delle macchine per il movimento terra

Viterbo - Fissate le date: 4 e 11 marzo

Viterbo – Programmati da Cna sostenibile i nuovi corsi obbligatori per gli addetti (con continuità o saltuariamente) alla conduzione in sicurezza di macchine per il movimento terra: escavatori idraulici, caricatori frontali e terne.

Sono state fissate le date (4 e 11 marzo) e la sede (Viterbo).

I corsi sono rivolti sia a chi deve conseguire l’abilitazione sia a chi è tenuto solo ad aggiornarla. Tutti avranno inizio mercoledì 4 marzo, alle 14.

Per l’aggiornamento, a cadenza quinquennale, la frequenza sarà di quattro ore, fino alle 18. I corsi di formazione avranno, invece, una durata di 10 o 16 ore. Quello di 10 ore abiliterà alla conduzione di una sola tipologia di macchina, l’altro consentirà di conseguire l’abilitazione per tutte e tre le attrezzature.

6 febbraio, 2020