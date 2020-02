I colori del Brasile e Grease aprono il Carnevale viterbese

Viterbo - La manifestazione è alla sua terza edizione - Oltre mille figuranti, 15 carri e 18 gruppi mascherati per le vie - FOTO E VIDEO

Viterbo – (ma.ma.) – Partito il carnevale di Viterbo. La terza edizione della manifestazione, organizzata dal comitato Carnevale, sfila per le vie della città. Oltre mille figuranti, 15 carri e 18 gruppi mascherati. Un’esplosione di colori, musica e danze che colpisce per la varietà dei temi presentati.

Tra i primi carri a partire c’è quello dedicato a Grease. Balli scatenati e musica a tema riescono a coinvolgere anche il sindaco Giovanni Arena.

Dietro la sfilata dal tema ‘il mondo prima e dopo Greta’. A seguire il carro dedicato a internet, Eva cerca Adamo, gli animali del paradiso terrestre, poi ricominciamo da carramusa. E non è finita qui perché il corteo continua con il carro più romantico della bella e la bestia è quello di Biancaneve. Poi l’allegria dell’ospedale più gojo del mondo, il gruppo le dei paesi del mondo, pigiama party e magic. Tutte maschere realizzate con grande maestria e precisione. I loro colori hanno invaso Viterbo e hanno strappato ammirazione e applausi tra le vie. Tra i gruppi anche le donne di carta e il gruppo click.

Ultimi a partire, ma davvero suggestivi, il carro brasiliano e quello dal tema Amazzonia. Per tutti il via alle 15 da piazza del Teatro. Poi le maschere hanno percorso via Matteotti, piazza della Rocca, piazza San Faustino, via Cairoli, Sacrario, infine piazza del Teatro. Alla fine tutti al centro della piazza per aspettare Mammo Rappo e la sua band.

I carri e le maschere sono state accolte da due ali di folla. Il carnevale è la festa di tutti. In strada ci sono mamme e papà con i bambini, ma anche tantissimi giovani e nonni con i nipoti. Per tutti una maschera o un vestito a tema. Senza farsi mancare coriandoli e stelle filanti.

E poi tanta energia nei balli e tanta musica. A sfilare anche la banda della Racchia e la banda musicale della parrocchia di Santa Maria del Paradiso. E a colorare le strade anche le majorette di Ferento.

Questa di oggi è la prima tappa per il carnevale di Viterbo, ma ci sono altre date da segnare in calendario. I festeggiamenti continuano infatti anche il 22 e il 25 febbraio. In particolare quest’ultima data sarà dedicata ai bambini. Nessun corteo ma una grande festa in piazza.

15 febbraio, 2020