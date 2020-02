Colpisce due carabinieri intervenuti per una rissa, 24enne condannato a sei mesi

Tribunale - I fatti nell'estate 2017 nei pressi di porta Fiorentina - Imputato di resistenza e lesioni lo stesso giovane che lo scorso agosto ha aggredito fidanzata e sorelle vicino piazza Crispi

Viterbo – (sil.co.) – Colpisce due carabinieri intervenuti per una rissa, condannato a sei mesi un 24enne.

I fatti sono avvenuti nell’estate 2017 nei pressi di porta Fiorentina. Imputato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Antonio Yunior Hiraldo Pantaleon, lo stesso giovane dominicano che lo scorso 4 agosto ha aggredito fidanzata e sorelle vicino piazza Crispi.

La rissa di tre anni fa, invece, sarebbe scoppiata all’esterno di un forno di via della Palazzina tra l’imputato e due italiani.

Per bloccare il 24enne, che come l’estate scorsa sarebbe stato sotto l’effetto dell’alcol come lo scorso agosto, anche nel 2017 i militari furono costretti a ricorrere allo spray al peperoncino. Il 24enne nel frattempo li avrebbe aggrediti a calci e pugni.

Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a quattro mesi. Il difensore Samuele De Santis ha spiegato come l’imputato, finito in carcere sei mesi fa, abbia intrapreso un percorso per disintossicarsi. Il giudiceElisabetta Massini lo ha condannato a sei mesi di reclusione.

Il processo per avere tentato di strangolare la fidanzata e di accoltellare le sorelle, che lo hanno perdonato e non si sono costituite parte civile, a differenza della ex, entrerà nel vivo con l’ascolto delle tre parti offese il prossimo 28 febbraio e riprenderà il 25 marzo.

25 febbraio, 2020