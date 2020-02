Colpita da pezzi del tetto, donna muore dopo essere stata soccorsa

Sondrio - Crollato per le forti raffiche di vento in zona

Sondrio – Investita da pezzi del tetto, donna muore dopo essere stata soccorsa. Non ce l’ha fatta, era stata soccorsa, ma ogni tentativo di rianimarla è stato vano.

È successo a Sondrio, dove per il forte vento una casa è stata scoperchiata. Alcuni pezzi l’hanno raggiunta. Sul posto i vigili del fuoco l’hanno soccorsa, è stato chiamato un elicottero. Tutto inutile.

In zona il forte vento ha provocato diversi disagi anche in altre parti d’Italia. Nelle Marche in particolare, una cinquantina gli interventi da parte dei vigili del fuoco.

11 febbraio, 2020