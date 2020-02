Viterbo - Il workshop informativo si terrà l'11 febbraio nell'aula aula Carlo Perrone Pacifico dell'università della Tuscia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’11 febbraio, nell’aula aula Carlo Perrone Pacifico (ex aula blu), il dipartimento di scienze agrarie e forestali dell’università degli Studi della Tuscia, in via San Camillo De Lellis, si terrà il workshop informativo “Coltivare la sicurezza: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in agricoltura”.

Il workshop rientra nel progetto “Mentore in agricoltura – coltiva la sicurezza: le buone pratiche al servizio del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in agricoltura Meta-Rls”. Tale progetto è in compartecipazione tra Inail e Meta-Rls e nasce nell’ambito dell’avviso pubblico 2015, per la raccolta delle “manifestazioni di interesse” per la stipula di accordi in tema di prevenzione infortuni e malattie professionali.

Durante la mattinata, si prevedeono diverse relazioni tra cui: Rosita Grazie dell’università degli studi di Perugia su tematiche deI rischi psico-sociali e lo stress lavoro correlato in agricoltura, l’Rls in agricoltura con iAntonio Biaglioli afferente alla Uila provincia di Viterbo, Manni del dipartimento medicina, epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale dell’Inail e altri interventi. Modera la giornata Andrea Colantoni dell’università degli Studi della Tuscia.

Andrea Colantoni

Professore associato Unitus

5 febbraio, 2020