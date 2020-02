Comune in prima linea per trovare donatori di sangue

Viterbo - Approvata all'unanimità la proposta del consigliere Merli di mettere a disposizione Anagrafe e Stato civile per fare promozione e informazione

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La mia proposta è un ordine del giorno per reperire sul nostro territorio nuovi donatori di sangue mettendo a disposizione il personale comunale negli sportelli di anagrafe e stato civile.

Considerato che in data 8 agosto 2018 l’Anci nazionale ha stipulato un protocollo d’intesa tra le associazioni di donatori di sangue e loro derivati, Fidas, Fratres, Cri e anche Avis.

Questo protocollo prevede la collaborazione, con lo scopo di avviare attività tra i comuni e le associazioni, promuovere, sostenere e sviluppare iniziative, una su tutte la cultura del volontariato in generale e quella del dono del sangue.

La legge 11/10/2009 n 2019, nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati e in particolare l’art.7 comma 2 prevede che le associazioni di donatori volontari del sangue e le federazioni concorrono ai fini istituzionali del sistema sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori.

Quindi con questo progetto, approvato all’unanimità, si impegna il sindaco e la giunta a compiere tutti gli atti necessari affinché presso questi uffici sia possibile ricevere le informazioni dettagliate e giuste circa le attività trasfusionali e come diventare donatore di sangue mediante materiale informativo cartaceo.

Comunicare i propri dati anagrafici e autorizzando il comune a trasmetterli all’Avis locale di Viterbo, che poi si occuperà di contattare i nominativi raccolti per fornire informazioni e indicazioni su come iniziare il percorso di donatore.

Presso gli uffici comunali già è in atto il percorso e l’informazione per la donazione di organi. Quindi a questo si affianca anche la donazione di sangue e suoi emoderivati.

Quando ho illustrato al consiglio comunale la mia proposta non ho nascosto la mia emozione per una causa che porto avanti da trent’anni come donatore. Per me ogni donazione è dedicata a una persona o un qualcosa a me caro. C’è sempre quindi bisogno di nuovi donatori per continuare a garantire la disponibilità di sangue per il fabbisogno del cittadino e della nostra comunità.

Ho ringraziato in consiglio tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza per aver dato il voto positivo alla mia proposta.

Per la settimana prossima ci sarà in comune presso la sala del consiglio comunale una conferenza stampa sul progetto, dove sanno presenti il sindaco Giovanni Arena, il sottoscritto e il presidente Avis Ottavio Luigi Mechelli.

Valter Rinaldo Merli

Consigliere comunale Lega Salvini Lazio

Condividi la notizia:











9 febbraio, 2020