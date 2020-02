“Il comune di Vejano continua a chiedere ai cittadini i canoni enfiteutici del decreto regio del ’38”

Anche tu redattore - La denuncia di Silvio Ramella

Vejano – Riceviamo e pubblichiamo – Dal 2018 i cittadini di Vejano si vedono richiedere dall’Università agraria delle cifre per il pagamento dei canoni enfiteutici del decreto regio del 1938. Ci rendiamo conto?

Non solo, la stessa università agraria sta passando tutti gli importi non pagati al legale per il recupero dei crediti addebitati e non pagati.

Qui non si discute sull’opportunità di rispolverare una norma del 1938 e non attuata per molti anni e nemmeno la chiara intenzione di sistemare il bilancio dello stesso ente. Qui si discute sull’opportunità di chiedere alla popolazione anziana importi da pagare (con la minaccia del legale!) su terreni incolti, di dubbia assegnazione, praticamente inutili e di nessun valore.

Si denuncia proprio questo e si chiede che cosa fa l’amministrazione comunale appena insediata del sindaco Teresa Pasquali e del vicesindaco Valerio Fabretti. Avvale questo comportamento o cercherà di arginarlo?

Silvio Ramella

29 febbraio, 2020